中國外交部駐港公署18日下午消息，針對少數國家政客以新聞自由為幌子、抹黑香港警方依法對《蘋果日報》5名董事及蘋果日報等公司採取行動、甚至悍然要求特區警方放人的行徑，駐港公署發言人嚴正指出，這是對特區執法機關依法辦案的惡意干擾、對香港法治與司法獨立的肆意破壞、對法治精神的公然褻瀆，對香港事務和中國內政的粗暴干涉，公署表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，香港是法治社會，有法必依，執法必嚴，任何人都沒有凌駕於法律之上的特權。新聞自由絕不是違法行為的擋箭牌，《香港國安法》的權威不容挑戰。香港特區警方對上述人士和公司採取行動，是依法打擊危害國家安全罪行，同新聞自由毫無關係。已進入司法程序的案件，任何人不應妄議干涉，這是基本的法治常識。特區執法和司法機關會以事實為依據、以法律為準繩，作出客觀公正的處理，輪不到外部干預勢力說三道四，妄加指責。

發言人指出，少數國家一向自詡為新聞自由的模範生，事實上卻是不折不扣的冒牌貨。他們喊著維護新聞自由，卻動輒以國家安全等藉口限制合法的新聞活動，打壓各種正義呼聲，炮製各種虛假新聞，抹黑詆毀其他國家。他們哪來的底氣指責別人？事實一再證明，他們所謂的自由是干預他國內政的自由，是勾結「反中亂港」勢力、破壞香港繁榮穩定的自由。

發言人強調，外部勢力的任何雜音、干預、施壓都絲毫動搖不了中共中央和特區政府維護國家安全的堅強意志，絲毫動搖不了中方全面準確貫徹落實「一國兩制」的堅定決心。敦促少數國家政客恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止包庇「反中亂港」分子的拙劣表演，停止干擾特區法治與司法獨立的徒勞之舉，停止插手香港事務和中國內政。