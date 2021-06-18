社會上的人形形色色，想要有好的人際關係，讓周圍的人成為你的貴人，就要懂得知己知彼、投其所好，如何掌握其中的關鍵呢？答案就藏在神奇的生命靈數裡！本周就要帶大家來看看，到底1–9號人對什麼最買帳？沈嶸老師將生命靈數獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺生命密碼的奧秘。

1號人：

面對1號人最直接簡單，不要以複雜的心機跟他們相處，以直來直往的態度，不要有太多花招，基本上只要你對他們好，他們自然就對你好。但要直擊1號人的內心，就要給他們實質的物品或金錢，尤其是生活方面的協助，最能讓1號人內心有安全感，他們會對你感激在心。如果你想要進一步讓1號人幫你做事，只要不停的誇獎他們，事情就會自動被完成得很好，完全不需要擔心，因為1號人最喜歡聽人讚美他們。

沈嶸老師的提點：雖說送禮對1號人很受用，但你還是要對他們有一定程度的了解，先明白他們到底喜歡什麼，像是精品、美食或漂亮的東西等，就直接給他們喜歡的東西，否則亂槍打鳥，不僅效果打折，反而會讓他們無所適從，久了反而會因此逃避你。

生命靈數計算指引。

2號人：

與2號人相處要有很好的性格穩定度，讓他們能夠一直用同一種方式跟你相處，這會讓他們覺得很有安全感，所以在他們面前千萬不能經常情緒大起大落，或是常有變卦，否則他們會覺得你很難搞。想要讓他們對你更好，就要想辦法贏得他們的信任，最直接的方式就是告訴他們：「在我面前，你可以放心做自己。」他們就會漸漸依賴你、對你掏心掏肺，渴望跟你更親密，這就是他們對你有好感的徵兆，你也要記得給出相應的回饋。

沈嶸老師的提點：2號人容易為了關係妥協、壓抑真實的想法，所以想贏得他們的好感，就要展現出維繫穩定關係的誠意，不能總是有太多變卦、跳脫常理，讓他們無法適應你。而當他們需要陪伴時，如果你願意放下手邊的事情，第一時間支持他們，他們就會把你當成重要的人。

3號人：

3號人最喜歡跟風趣幽默、富有創造力的人在一起，想要跟3號人的關係升溫，就要經常與他們保持交流互動，此時你的溝通表達很重要，要能夠精準的表達自己的想法，你必須有清晰的邏輯、富有變化和創意，在溝通的過程中與他們激盪出靈感的火花，讓他們認為跟你在一起能夠進步，這樣就能勾起他們對你的興趣。最後，對於習慣當拼命三郎(娘)的3號人，時不時對他們說：「需要我幫忙時儘管跟我說，讓我來幫你。」這會讓他們點滴在心頭，願意為你衝鋒陷陣。

沈嶸老師的提點：跟3號人相處你也要時時保持進步、提升自我，才能跟上他們的腳步，並且要保持開放，接納多元觀點、吸收各種新知，你們的關係才能維持熱度，你也要能夠接納他們不時冒出的各種靈感，不潑冷水，態度真誠地與他們交換觀點，千萬不要讓他們認為你是草包，否則他們就會與你保持距離。

4號人：

4號人最重視安全感，而讓他們對你更有安全感的方式，就是要讓他們明顯感覺到自己在你心目中特別的重要，地位明顯高於其他人，所以對待他們或處理跟他們有關的事務，不能太過一視同仁，讓他們感受不到差異性，否則他會覺得你不重視他，因為他們非常看重自己在別人心中的地位，所以要強調他們的「獨特性」，如：出差回來特別買他的禮物、只特別給他的折扣、給予特殊權限等，搭配上你對他們說：「有你在真好，你是我心中最重要的人。」保證一擊必中，他們將對你忠誠不渝。

沈嶸老師的提點：跟4號人相處時要盡可能坦誠以對，不要讓他們察覺到你不同往常的態度，卻又不肯好好與他溝通，這會讓他們非常沒有安全感。你也要盡可能地多給他機會認識你，慢慢讓他熟悉你，不要太過熱情或冷淡，並且對他們生活上龜毛的小習慣、有條理的生活模式，適當的妥協或睜隻眼閉隻眼，他們就會認為跟你相處非常的舒適自在。

5號人：

5號人天生熱愛自由，總是不按牌理出牌，所以他們最怕跟保守派的人打交道，另外，做任何事情總是無精打采、不積極，以及散發負能量的人，也會讓他們避之唯恐不及，因為他們無法掌控複雜的情況。想要讓5號人喜歡你，只要單純的接納他們，讓他們感受到你全然的支持與包容，甚至願意放手讓他們自由發揮的做自己，你跟他們的距離就能輕易拉近。記得與他們相處時不要太黏、過度控制，因為他們很重視私人空間，跟他們相處掌握一個原則，同時也是他們最受用的話：「我只希望你快樂」、「只要你快樂什麼都好」保證他們會非常感動。

沈嶸老師的提點：5號人通常喜歡跳脫常理，遇到框架會設法逃脫，在他們發揮好奇心或創造力的同時，如果他們有什麼新穎的提議，千萬不要第一時間潑冷水，以鼓勵和讚美的方式給予他們意見，懂得欣賞他們的獨特性，那麼他們就會認為你是萬中選一的知心人。

6號人：

對6號人而言，只有自己人、外人和敵人這3種人，所以想跟他們打好關係，就要打從心底把他們視為自己人，凡事都把他排在最優先的位置，最好表現得明顯一些，如：優先處理他們的事情、願意與他們分享你內心的秘密、有好東西就分給他們等，這會讓他們點滴在心頭。跟4號人的區別在於，4號人要的是特權，而6號人則較偏向情感層面。想要成為他們的「自己人」，你必須凡事多替他們著想，讓他們覺得自己也是「你的人」，可以試著真誠地告訴他們：「你是我最信任的人。」

沈嶸老師的提點：6號人習慣不斷地付出，所以他們相對容易累積壓力，所以與他們相處時，千萬不要對他們情緒勒索，他們不僅不會屈服，還會立刻收回對你的好，跟你劃清界線。另外，面對他們要拿出真心，若只是表面功夫很容易就被他們識破，只是不戳破你罷了！

7號人：

7號人最喜歡能包容他們、做事可靠、能力又強的人，如果你不是特別突出的人，又想與他們拉近關係，那麼就大方地欣賞他們的聰明才智，不僅要常常讚美他，更要依賴或重用他們，讓他們的能力得以發揮，不能讓他們毫無用武之地，或是讓他們覺得你並不需要他們，被人需要正是他們的成就感來源。最後，如果你希望使用7號人的能力，只需時常對他們強調：「只有你能想出這麼棒的方法，如果沒有你的話就做不到。」他們就會認份的繼續努力。

沈嶸老師的提點：與7號人相處要有很高的EQ，有時必須忍受他們的嘮叨，因為7號人容易過度陷入自己的頭腦世界，呈現過度理性或情緒化的極端狀態，所以你的脾氣和耐性都要有一定的穩定度，要適度忍耐、退讓，訴他們：「一切都會沒事，不用擔心，天塌下來有我扛。」他們態度就會軟化。

8號人：

8號人是務實主義者，重視實際上的好處和利益，所以你必須能力很強、很有一套本事，能給他們一些利益和好處，經常對他們說：我的一切都可以與你分享。」才能讓他們對你由衷佩服，先讓他們尊重你是首要的目標，因為他們只有是否尊重或臣服於你這兩種情形，否則他們是連一點注意力都不會分給你；另一種則是你可以照顧他們的經濟或生活所需，能替他們解決問題，告訴他們：「我會幫助你成功。」他們會比較願意乖乖就範。

沈嶸老師的提點：想與8號人建立長久關係，你必定要能在實質層面幫助到他們，例如：能夠幫他們打理好財務、在事業上能助他們一臂之力、能幫他們打點好所有生活瑣事等，並且這些幫助要能夠長期持續下去，日子久了他們就更堅信你是不可或缺的人，少了你是一筆很大的損失，他們就會永遠離不開你。

9號人：

9號人對單純、沒有心機的人可說是莫可奈何，因為他們抱有崇高的理想，最怕好人受傷，但並不代表他們喜歡笨蛋，而是他們喜歡與可愛純真、真誠善良的人相處，他們容易受這樣的人所吸引，如果你符合這些真善美的特質，他們會很願意為你付出，並且內心覺得非幫你不可，因為他們是打從心底希望你能過得好。另外，他們非常討厭花力氣處理狗屁倒灶的爛人爛事，不喜歡吵架，懶得跟討厭的人囉嗦，所以有些9號人寧可獨居生活。面對9號人的提議，他們最喜歡聽的話就是：「就聽你的，一切都照你說的辦。」

沈嶸老師的提點：在9號人面前，千萬不要一味的吹噓、炫耀，例如：表明自己有多聰明、多有錢或多行……等，這會讓他們對你反感。與他們相處時，千萬不要有太多的偽裝、秘密，因為他們幾乎都能識破，不要害怕在他們面前展現真實的自己，因為即使是你脆弱的一面，你的善良單純會讓他義不容辭的幫助你，保護你不受到任何傷害。