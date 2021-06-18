德勤中國公布報告顯示，截至2021年6月，香港新股融資金額年增138％至2097億元，全球排名第三。德勤維持2020年預期，香港2021年全年新股上市集資超過4000億元，上市數量達130家。
綜合港媒報導，德勤中國分析，預計6月底時，港交所和上交所將於全球證券交易所的新股排行榜中，分別位列第三和第四位，位列於排第一的納斯達克和第二的紐交所之後。預計截至6月底止，香港共有46隻新股融資約2097億元，較2020年同期的59隻新股融資約880億元，數量下降22％，融資總額則升1.38倍。
德勤表示，2021年下半年，中港市場在持續的監管改革支持下，將繼續表現強勁活力，相關改革完善新經濟行業的上市生態圈。香港將受惠於來自持續貨幣和經濟寬鬆措施，所帶來對市場的充裕流動性及正面情緒，以及多個主要經濟體經濟數據得到改善的消息，預期很多新經濟公司快將加快其上市計劃。
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