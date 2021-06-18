在疫情衝擊下，弱勢家庭生計更需要各界的關心。台灣大哥大響應台灣世界展望會「飢餓三十」人道救援行動，18日號召員工同步展開12小時飢餓體驗，並捐出省下的餐費，協助受到疫情衝擊的弱勢家庭。

有別於實體飢餓大會師的壯觀場面，台灣大發揮韌性與創意，為全台第一家採用線上飢餓體驗模式的企業，由員工各自於家中或辦公室進行飢餓體驗，並在午餐時刻號召超過數十名「飢餓中」的台灣大同仁一起連線，以切身感受與實際行動為國內外弱勢兒童獻上關懷。

台灣大總經理林之晨特別上線響應，並率先捐出20萬元（相當於這次活動4000份餐費），旅美的LPGA高球冠軍選手徐薇淩也跨海線上參與。

台灣大總經理林之晨上線參加飢餓體驗，特別關心員工的身體與心理健康。林之晨表示，雖然台灣大儘量以「零接觸」遠距辦公保護同仁健康，但透過網路科技的幫助，讓員工可以為了共同價值信念，自發的凝聚在一起。

林之晨強調，這次的飢餓體驗活動，除了正面回應聯合國永續發展SDGs的17項目標之一「消除飢餓」，也藉此呼籲社會大眾關切疫情下國內特殊家庭孩童的困境。只要大家一起努力，黑暗過後終究能迎來天光，即便只是微小的光芒，一定能讓弱勢家庭感到溫暖與希望。

這次本土疫情爆發，對台灣世界展望會服務的國內4萬5千名脆弱兒童不啻是雪上加霜，其中至少有萬戶家庭受到疫情衝擊，包括停課沒有營養午餐、家中失去經濟倚靠、隔代教養帶來教育問題等。

台灣世界展望會長李紹齡表示，5月因應政府停課政策，台灣大哥大發起「一人一平板」募捐活動，替展望會扶助的弱勢家庭募得363台平板，特別讓人感受到台灣最美的風景是「人」，希望這份彼此傳遞的「愛」能透過與台灣大的合作平台串連，繼續流動。

家住屏東的小義，爸爸從事農務臨時工，卻因腳疾行走、做事都不方便，媽媽自柬埔寨嫁至台灣，得一肩扛下家計，努力克服語言問題在市場賣菜，卻又嚴重出血緊急接受腹腔鏡手術，醫生叮嚀術後要好好休養。但小義媽媽擔憂一放下工作，小義和妹妹都會餓肚子，也擔心疫情影響工作與收入。台灣的另一個角落，住在新竹山區的小璇，因爸爸入獄，家裡頓失經濟收入，小璇媽媽獨力照顧三個小孩及公公，天天都只吃罐頭，連日用品都已成奢侈，在疫情期間生活更是困難。

台灣大表示，這次與世界展望會希望透過這個活動，呼籲大眾持續關注脆弱兒童的需要，讓台灣的孩子在疫情下，仍然有安全、安心的成長環境。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠指出，雖然受到疫情影響，許多實體活動無法進行，但不影響台灣大哥大推動公益的決心。選在6月20日世界難民日之前，台灣大哥大運用科技突破限制，發起線上公益活動，號召員工發揮人飢己飢的精神，關注更多需要幫助的弱勢族群。隨著各種疫情限制成為生活中的「New Normal」，台灣大哥大基金會將發揮更多創意，持續推廣遠距志工活動，以多元創新的形式，成就公益的目的。

台灣大贊助的高球女將徐薇淩，日前於美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）摘下首冠，特別跨海響應台灣大企業飢餓體驗DIY活動。徐薇淩指出，身為職業運動員，食物特別重要，會直接影響場上握桿穩定度與肌力等，雖然常在美國各城市穿梭、征戰各大賽事，中間等待時間未必能進食，12小時飢餓她應該還能撐得過，但不敢想像受到戰火或疫情影響的脆弱兒童們，看不到盡頭的飢餓，會是怎樣的失望。她說，希望台灣此刻能多些正能量，多關懷弱勢兒童，大家一起度過難關。