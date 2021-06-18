美國聯準會（Fed）鴿轉鷹續發酵，台股18日震盪後收黑，外資擴大賣超並進場買匯，使得新台幣貶勢延續，但出口商拋匯支撐，跌幅並未擴大，終場收在27.81元兌1美元的逾三周新低，貶值4.5分，已連續四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.92億美元。

新台幣同步收周線，本周累計貶值1.79角或0.64％，周線終結連四升。外匯交易員指出，Fed利率決策會議結論釋出提前升息，市場認為已由鴿轉鷹，並且持續在金融市場反應，國際美元指數向上衝破92，主要亞幣走低下，新台幣也維持貶勢，跌回27.8元價位。

外匯交易員認為，台股開盤後在平盤之下整理，尾盤小殺收跌72點，指數收在17318點，外資擴大賣超新台幣162億元，且進場買匯，但出口商一見到27.8元價位，積極進場拋匯，二方力道互為拉鋸下，新台幣跌幅並未再加大。

Fed轉鷹效應或許會再延續一段時間，外匯交易員預期，但由於疫苗陸續取得並加速接種，有利疫情漸受控，央行第二季理事會上調今年經濟成長，並延續寬鬆基調，只要外資情緒回復，重新匯入加碼台股，新台幣將反轉重回升勢，短線則是區間偏弱整理格局居多。