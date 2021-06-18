【旅遊經 編輯部報導】

大東北角觀光圈擁有豐富的自然與觀光資源，除了美麗的山林海岸線，還有一群為家鄉默默奉獻的人們，為行銷大東北角觀光圈，並於疫情後與國際觀光產業接軌，東北角管理處在大東北角觀光圈 YouTube 頻道釋出大東北角觀光圈總體行銷宣傳影片《春日。暖陽 Living Life》與三支主題宣傳影片《海岸山城新生活》、《村落平原青創力》、《樂活縱情山海線》，期待讓大家在疫情中藉由影片先看到大東北角之美，疫後解封再實地過來這邊觀光遊憩，真實感受當地的人文景致。

東北角山海情(攝影：廖晨光)

東北角山海情(攝影：洪書瑱)

東北角管理處處長馬惠達表示，相關影片以在地人的視角闡述生活及產業故事，透過故事讓人與人之間的互動更顯精萃、樸實，使大眾可以貼近地方，發現平常看不到的大東北角之美，現在民眾可以藉由這四部影片，藉由不同的角度來呈現，期許疫情結束後大家可以前來旅遊，體驗從未看過的大東北角。

※.春日。暖陽：旅行是去享受別人生活的地方

《春日。暖陽 Living Life》在於尋找大東北角觀光圈最令人稱羨的生活方式，導演構想「從山城，望向海洋；越過崎岩，在平原上了岸。鑽進森林，躍入海洋，走進人家，他們在做甚麽，我跟著做甚麼。」以實際參與在地人的生活進行拍攝，呈現不造作、自然的真實影像，總計與超過20個在地單位合作拍攝這一系列作品，並藉此提出旅遊行銷的新觀點，將日常展現出多數人從未見過的生活魅力。

※.海岸山城新生活：遇見為土地說故事的人

攝影團隊走入新北的海岸山城，跟著文化轉譯者、沙雕師與承接博物館的礦工孫女，一起走進這塊土地。注腳雙溪的創辦人簡淑慧，是位雙溪女兒，如今更是雙溪文化的轉譯者。金炎沙藝的沙雕師周聖強說，沙雕就是瞬間的藝術，一瞬間的存在是最美的。九份黃金博物館的副館長曾譯嫻，是末代黃金礦工的孫女，繼承阿公的遺志，尋找、守護著九份的故事。

※.平原村落青創力：兼顧理想的多種生活方式

穿越雪山隧道，來到了蘭陽平原，造訪致力於休閒農業20年的農業推手、學成歸田的少年阿公，以及以書店作為文化窗口的藝文青年。音樂米是由行銷碩士、有雙語專長的方子維創辦，他在礁溪把阿公的生活方式「活」了回來。冬山鄉良食農創園區的游文宏說，休閒農業是一種快樂的產業，能讓土地上美好的物產與人被看見，更可以把宜蘭推向國際市場。MOKU 旅人書店林世傑說，書店是一個城市的文化窗口，這群來自各行各業的年輕人，因為希望兼顧理想與生活，回到宜蘭開書店，也找到書店各種不同的可能性。

※.樂活縱情山海線：找到享受山海與環境共好的熱情

沿著台二線的海岸前行，得天獨厚的地理條件，讓這裡擁有最原始自然的森林樣貌，最獨特的海岸地質景觀，也有最平坦和緩的水域環境，發展出陸上及海上多樣的運動休閒方式。攝影團隊實際走訪淡蘭古道、龍洞攀岩場、舊草嶺環狀自行車道、福隆海水浴場、外澳沙灘、內埤沙灘等地，從事登山健行、攀岩、自行車、馬拉松、飛行傘、獨木舟、風帆、風浪板、衝浪、潛水等，找到享受山海並與環境共好的人們，透過他們的雙眼，看見他們對於這塊土地的熱情。

東北角管理處邀請大家至大東北角觀光圈之 YouTube 頻道觀賞，在疫情期間透過影片遊覽大東北角地區，深度了解地方故事與生活魅力，待疫情解封後，再來實地探訪，相關訊息可至東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處官方網站)或YouTube 頻道)以及東北角之友粉絲專頁查詢！