鴻海創辦人郭台銘有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗給政府，並表態擔心民進黨內不同派系有不同意見，要見蔡英文總統，行政院發言人羅秉成表示，除鴻海之外，台積電也提出要洽購捐贈500萬劑BNT疫苗給政府，因此將授權永齡與台積電洽購。對此，前民進黨立委林濁水認為，「郭董太奇怪」。
郭台銘今透過臉書發出8點聲明表示，端午連假結束後，有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，他盼會見總統蔡英文，當面得到回覆。
羅秉成中午則在記者會中表示，為解決民間企業團體採購過程碰到困難及問題所在，政府將進行特殊採購安排，包括授權台積電、鴻海永齡基金會代表政府洽談各500萬劑德國原廠BNT疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府。
林濁水18日在臉書表示，「郭董太奇怪，他稱只要當面允諾保證他代表政府，他就有辦法買到疫苗」。林濁水並拋出幾點疑問表示，首先，政府如果保證力這麼強大，為什麼政府自己反而買不到？再者，更何況，政府不是已經允許郭董不必手頭拿到疫苗，只要BNT說願意賣給郭董就給緊急授權，便門都量身訂做開好了？
最後，郭台銘在聲明中稱「民進黨的派系會讓疫苗買不成」，林濁水說，不必擔心到這樣杯弓蛇影地步，如果BNT要賣給郭董了，有哪個派系有那斗膽和通天本領擋？
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