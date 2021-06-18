疫情期間，新北市動保處呼籲飼主，居家活動非常重要，可依動物特性，以遊戲方式尋找玩具或食物等，增加寵物的活動量。（新北市動保處提供／葉書宏新北傳真）

全台三級警戒，民眾保持低度活動減少不必要外出，寵物外出運動機會大減，長期下來恐影響家中寵物健康，新北市動保處呼籲飼主，居家活動非常重要，可依動物特性，以遊戲方式尋找玩具或食物等，增加寵物活動量，不僅有運動效果也可以幫助雙方情感升溫。

疫情期間，新北市所有寵物遊憩場域暫停對外開放，這也讓飼主很困擾，致電動保處尋求解決方式，據研究指出，大部分犬隻每天需要30至60分鐘運動量，體重與體型越大的犬隻，需要的運動量就越大。

動保處表示，適度運動可以強健寵物肌肉、促進血液循環、幫助消化，對寵物健康有所幫助。在疫情期間，減少外出風險可以改成室內運動，可陪寵物玩遊戲、拋接物品、將寵物喜歡的食物或玩具藏起來讓寵物去找出來，都是很好的居家活動，可以幫助家裡寵物增加運動量並舒解壓力。

台北市陪伴犬協會理事長蔡文揮表示，犬隻如果一段時間沒運動，會產生心理層面問題，建議飼主在家可以用最簡單方式，如帶著犬隻一起爬樓梯，消耗寵物體力，另外少了大量運動，飲食量也要減少，以免造成身體負擔。

動保處表示，居家活動可使用有趣活動與寵物互動，歡樂的氣氛能有效降低因疫情帶來的壓力，家中寵物也不會因疫情影響情緒，提醒飼主若非必要應減少帶寵物外出機會，接觸前後皆應洗手消毒並避免親密接觸，務必做好防護措施與清潔。

王小姐飼養的臘腸狗露娜，平時最喜歡玩尋找食物的遊戲，王小姐會將肉乾等小零食藏在平常寵物休息的地墊或毛巾下方遮住，露娜運用敏銳嗅覺將食物找出來，在尋找食物過程中達到運動功能，寵物也能享受獲得食物的樂趣。

飼主李小姐家的雪納瑞貝貝，非常喜歡和主人一起外出散步，現在受到疫情影響，只能和飼主待在家中，常會咬著外出牽繩以眼神告訴飼主自己好想出門，讓李小姐好氣又好笑。