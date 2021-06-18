恆川國際等4家企業聯手捐贈防疫物資，讓童綜合醫院「社區快篩站」無後顧之憂。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

童綜合醫院1個月前全院總動員，短短1天啟動急診停車場「社區快篩站」服務，快篩站也消耗了數量龐大的防疫物資，幸好恆川國際等4家企業聯手捐贈1000支護目鏡、628件防護衣、N95口罩500片與防疫包30件，讓防疫人員充滿正能量，完全沒有物資匱乏的後顧之憂。

童綜合醫院配合台中市政府衛生局防疫政策，在5月20日開始啟動急診停車場的「社區快篩站」服務。迄今每天上、下午都有各約20多名的醫師、護理師、醫檢師與行政人員，在烈日下穿著悶熱的防護裝備，全副武裝地在戶外帳蓬下服務鄉親。

快篩站不僅動員了大量人力，也消耗了數量龐大的防疫物資，如髮帽、N95口罩、防護面罩、護目鏡、拋棄式隔離衣與手套等。不但所費不貲，甚至向廠商下訂單也未必可以如期到貨、有錢都不一定買得到。

幸好善心企業看到醫院困境，一一挺身而出，包括恆川國際董事長洪文隆、明系集團董事長江永平、崇銘紡織董事長陳俊嘉、言霖企業董事長張浩裕等4家企業捐贈1000支護目鏡、628件防護衣、N95口罩500片與防疫包30件。

院方感謝所有善心企業、店家與民眾的情義相挺，讓醫療人員都能充滿自信的站在防疫最前線。即使防護衣下的衣服早已濕透、即使防疫之路仍未見曙光，但全島一命、全民一心，相信台灣一定可以抗疫成功。