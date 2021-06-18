美國政府周四宣布，美國將斥資32億美元促進抗病毒口服藥丸的研發，以對抗2019冠狀病毒和其他具有造成大流行病潛力的病毒。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）表示，「大流行病抗病毒計畫」是一個政府總動員的計畫，將加快有希望成功之候選藥物的臨床試驗，並為新冠狀病毒和其他未來可能演變成大流行病的病毒開發新一代療法。

根據美國政府的另一份公告，作為該計畫的一部分，美國國家衛生研究院將「評估、優先考慮並推進」抗病毒候選藥物進行二期臨床試驗，並引導候選藥物的發展。

雖然疫苗在降低美國的感染率方面效果顯著，但官員們表示，對於確診者和那些免疫系統對疫苗反應不佳的人，美國仍需要更多的療法。

目前已有許多新冠肺炎的新療法正在開發中，今年底前就可望在美國配發。今年3月輝瑞（Pfizer）已經展開一項早期臨床試驗，測試一種在剛出現病症時，用來治療新冠肺炎的實驗性口服藥物。輝瑞執行長Albert Bourla曾透露，此款實驗性口服藥，可能在今年底上市。