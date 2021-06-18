台灣一年用掉15億個塑膠杯蓋，朝陽工設系學子林宜蓁（中）以摺紙設計「旋轉折杯 TWIST」取代塑膠杯蓋，榮獲環境關懷設計競賽首獎。圖為學生得獎時與環保署副署長蔡鴻德（左）及丹麥商務辦事處處長柏孟德（右）合影。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

為落實永續發展藍圖，朝陽科技大學致力實踐大學多元社會責任，已展現豐碩成果。根據2021年「天下USR大學公民」調查結果，朝陽在全台接受調查的110所大學中，因大學社會責任計畫（University Social Responsibility）實踐有傑出成果，蟬聯私立技職第一名，堪稱USR模範生。

《天下雜誌》今年為第3年進行USR大學公民評選，其與一般重視研究與學術聲望的傳統大學排名不同，主要參考聯合國17項永續指標（SDGs）與英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力調查等內容，從大學治理、社會參與及教學承諾、環境永續4大面向評比，透過38項指標全面檢視大學社會責任。

此調查結果出爐，朝陽科大在環境永續、教學承諾面項表現亮眼，綜合排名更蟬聯全台私立技職第一。校長鄭道明指出，學校致力多元實踐社會責任，已連續4年蟬連世界綠能大學全球百大、連續3年進榜英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名，師生致力於永續發展的成果卓越，獲國際肯定。

此外，為了全面落實永續發展藍圖，鄭道明強調，學校特別成立永續發展推動委員會、發表永續報告書，並宣示2021年為學校永續發展元年，每年致力降低1％能源使用與碳排放量，預計2045年達成淨零排放目標。

朝陽科大指出，「環境永續」是學校推動USR的重點領域，師生實踐永續承諾不遺餘力，具體落實包括：工業設計系協助彰化農民將廢棄葡萄藤轉化為多樣文創商品、應用化學系善用昆蟲費洛蒙替代農藥，另休閒事業管理系深入社區推動銀髮膳食營養教育、解決文化凋零等問題，皆大獲好評。