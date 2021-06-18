台中市觀光旅遊局協助觀光產業開拓線上新通路。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

全國疫情三級警戒，重創觀光產業，為緩解產業負擔，台中市觀光旅遊局盤點觀光資源，與台中產業故事館發展協會合作，整合觀光工廠、創意生活與地方文化館等業者，並媒合線上電商平台推出「宅家遊台中」百寶體驗箱，讓親子在家也能暢遊台中特色產業館。

為協助觀光產業在疫情期間搭上宅經濟潮流，觀旅局媒合線上電商平台KLOOK與台中市產業故事館發展協會12間觀光工廠、創意生活與地方文化館等業者，將觀光工廠的體驗帶到家中，並鼓勵業者運用社群平台直播教學，強化虛實互動，不僅開拓商品新通路、提升疫情期間銷售額，且維持知名度及行銷熱度。

台中市產業故事館發展協會理事長吳德利指出，因應疫情，在短時間內集結12間特色觀光工廠、創意生活與地方文化館，共同推出超值體驗組合，百寶體驗箱組合多元，適合全家大小一起動手做，步驟簡單、工具易取得，加上「臉書線上直播教學」，民眾在家也可以即時詢問講師。

體驗箱內容包含彩繪釣魚組DIY、茶包體驗教學、復古留聲機音樂盒DIY、立體愛心許願卡DIY、手沖精品咖啡體驗、蝶古巴特造型吊飾DIY、小恐龍立體拼圖DIY、企鵝好朋友＆彩繪小魚包 氣球DIY、檜樂體驗安心筷DIY、貼葉拓印蒔繪杯墊DIY、屋型音樂鈴DIY及手工書DIY等。

觀旅局表示，「宅家遊台中-百寶體驗箱」在抗疫期間祭出69折優惠，只要1300元且免運送到家，此外，還有加碼回饋總價值達1200元的抵用券，待疫情趨緩後，邀請大朋友帶小朋友至各場館兌換優惠，暢遊台中。