長者陸續接種疫苗，台北市長柯文哲18日表示，在施打疫苗過程中，給了他全新的想法，整個台灣醫療體系對於醫療在地性、社區化恐怕要重新思考一遍，另外，明天將公布20日開放預約的年齡層。

北市即日起開放80歲以上長者預約施打疫苗，經統計至今天下午2時，已有2萬7821人預約、180個醫療院所額滿。

柯文哲指出，這一次發現對醫療診所有全新看法，北市施打疫苗的地方有診所、健康服務中心和大醫院，民眾在選打疫苗時，診所比大醫院容易滿額，代表大家認為又不是開大刀要到大醫院，能夠就近去打針，如何讓基層醫療在防疫過程中發揮更大效果，在實際打疫苗過程中，給了他全新的想法，整個台灣醫療體系對於醫療在地性、社區化，恐怕要重新思考一遍。

他表示，80歲以上長者登記施打至今晚8時，明天再公布20日可以開放哪個年齡層的民眾預約，上次看起來有預約、沒預約的比例是6比1，有預約的話醫療院所比較好準備，還是鼓勵大家採取預約制度。

柯文哲說，開放預約2天，第1天就有90％的人預約，未來可能會改變策略，預約開放1天就好，設定第1天幾歲、第2天幾歲，昨天有預約沒來的有2％，也要設定一個地方讓沒有預約的人施打，預計20日將發送通知單給沒有預約的民眾，下周一在12行政區有12家醫院同步開打，前一批不管什麼理由，想再施打疫苗的民眾，下周一也可以到12家醫院接種。