扭轉獅子會形象，國際獅子會300-D1區第五、六專區的21個獅子會集資購買3台HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統捐贈給台南柳營奇美醫院，18日舉行捐贈儀式，柳營奇美醫院院長黃順賢也感謝獅子會捐贈，減輕照護負擔、患者痛苦。

此次捐贈由獅子會300-D1區第五、六專區的21個獅子會樽節聯誼餐會，同時向獅友募集善款，總共募集81萬元捐出3台HFNC給柳營奇美醫院，其中新鳳獅子會長林宜潔取消授證交接餐會費用就捐贈1台。

獅子會300-D1區第五專區主席廖水來說，獅子會許多活動因疫情取消或延期，但友會們將「WE SERVE 我們服務」獅子精神更加發揚，捐贈3台HFNC力挺醫護共抗疫情。

獅子會300-D1區副總監的醫師張兆榮表示，獅友希望為防疫出力，因此以捐贈HFNC表達對醫護支持和鼓勵，藉此拋磚引玉，有社會更多力量支持醫護。

代表受贈的柳營奇美醫院院長黃順賢表示，感謝獅子會熱心捐贈，衛福部近日也已撥配HFNC給柳奇，為患者提供最好的醫療服務。