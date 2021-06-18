大陸外交部發言人趙立堅今天（18日）主持例行記者會。有記者提問，美方強烈譴責香港警方拘捕《蘋果日報》及「壹傳媒」5名高層人員，呼籲中方立即釋放他們。中方對此有何回應？

趙立堅表示，你應該注意到了香港特區政府、香港中聯辦、駐港國安公署已就有關問題作出回應，大陸外交部駐港公署也就個別外國官員的謬語予以批駁澄清。這裡，我想再強調幾點：

第一，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權，任何機構都不是法外之地，包括新聞自由在內的任何權利自由都不能突破國家安全的底線。我們堅定支持特區政府和警方依法履職，堅定支持一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所做的努力。

第二，香港國安法重點打擊嚴重危害國家安全的一小撮反中亂港分子，保護絕大多數香港居民依法享有的權利自由，包括言論自由。香港國安法實施以來，香港社會重回安定，法治正義得到伸張，香港居民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到更好保障，這是不容否認的客觀事實。

第三，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。我們敦促個別外國政客放下傲慢和偏見，摒棄雙重標準，切實尊重特區依法執法，尊重廣大香港市民享有穩定社會秩序和正常生活的願望，尊重香港是中國一個特別行政區的事實，尊重不干涉他國內政這一國際法和國際關係基本准則。