白潤音穿著學校的畢業特製服，用視訊參加國小線上畢業典禮。（本人提供）

白潤音的學校以線上方式頒發畢業證書。（本人提供）

童星白潤音18日迎來小學畢業典禮，不過全台因新冠肺炎疫情加劇，學校畢業典禮因應三級警戒的政策，改由線上舉辦。他表示：「雖然不是實體的，不過還是很感動，同學們的感情都很好，我們是百年小學，也是百年來第一次線上畢業典禮，很感動！」此外，學校有請每位同學錄製由蔡佩軒演唱的〈青春有你〉作為畢業歌曲，班導師還用鏡頭帶學生校園巡禮，過程不輸實體活動。

白潤音也藉著錄製畢業歌曲的機會，請爸爸幫忙開通YouTube頻道，把影片放上網，與親朋好友和老師致意。有趣的是，他的影片一點都不馬虎，自己清唱歌曲，神情並帶著畢業感傷的離別感，此外，他找來爸爸幫忙架燈、用專業器材錄製，姊姊白小櫻也來幫忙後製上字幕，全家總動員在家花了1小時拍攝完成。白爸爸也感性透露，老師看完還感動落淚。

白潤音下月3日也將迎來12歲生日，白爸爸透露，喜愛金庸武俠的他，疫情前原來打算辦一場「金盆洗手」派對，邀請曾與他合作過《龍先生》、《親愛的房客》等片的莫子儀、姚以緹、鄭有傑等星光同歡，宣告自己先把重心放回國中學業上。不過疫情攪局，只好改變計劃，打算將出道以來的作品和才藝剪輯成精華影片，感謝在演藝路上一路走來的貴人們。