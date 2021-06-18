蔡英文總統、副總統賴清德迄今未施打疫苗，要將手臂留給國產疫苗，民眾黨立院黨團提案通過，要求行政院相關部會政務官都必須將手臂留給國產疫苗。民眾黨主席、台北市長柯文哲18日直言「民進黨政務官應會追隨小英總統才對啊！」

柯文哲今日下午在防疫記者會笑說，「這是口水題，民進黨政務官也會追隨小英總統才對啊。」

針對有人利用時間差撇清「3＋11」是防疫破口的責任，還指責北市疫情，柯文哲認為，現在追究什麼源頭、來源，已不具實質意義，英國變種病毒不是從外太空掉下來，講到這就好。