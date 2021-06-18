美國白宮高級官員表示，將在近日安排拜登總統與中國國家主席習近平舉行會談，可能的場所包括10月在義大利舉行的20國集團(G20)會議期間進行會晤，也可能是一通電話或什麼別的方式。

《美國之音》報導說，美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在對媒體的電話會議中表示，現在是美中兩國領導人「審視一下在這個關係中我們所處的位置」的時候了。

美國國家安全顧問蘇利文說，將很快就會制定出美中兩國總統進行接觸的正確方式。（圖／美聯社）

沙利文說，「我們很快就會坐下來制定出兩國總統進行接觸的正確方式」，「這可能是一個電話，可能是另一個國際峰會間隙舉行的一次會晤，也可能是別的什麼方式。」

報導說，在今年10月在義大利舉行的20國集團會議的空檔，有可能進行拜登與習近平兩位領導人的首次會談。沙利文說，目前還沒有做出最終決定。

報導指出，拜登總統上任後延續了川普的對華強硬政策，並剛剛在歐洲成功遊說美國盟友共同應對中國構成的挑戰，還與俄羅斯總統普丁在日內瓦舉行了備受矚目的峰會，尋求給美俄關係帶來戰略穩定性。

在擔任副總統期間與習近平有過長時間接觸的拜登周三在日內瓦就美俄高峰會談舉行記者會，美媒《福斯新聞》電視台記者問到他是否會像老朋友對老朋友那樣呼籲習近平推動對新冠病毒的源頭調查，拜登立即糾正記者說：「讓我說清楚，我們彼此很瞭解；我們不是老朋友。這只是純粹的公務。」

拜登總統上一次與習近平通話是在2月10日，即中國農曆新年的前夕。拜登後來透露，這次通話持續了2個小時，其間，拜登向習近平闡明了美國對中國一些行為的「根本性的關注」，也與習近平討論了在符合美國利益時與中國合作的領域。拜登在電話中向習近平表明，美國並不尋求「對峙」，但美中之間存在「激烈的競爭」，美國將堅持要求中國按照國際規則「公平競爭」。

在那次通話後，美國國務卿布林肯和國安顧問沙利文與中共政治局委員楊潔篪和外長王毅在阿拉斯加的安克雷奇舉行了拜登政府執政以來美中兩國高層官員之間的首次面對面會談，但這次對談變成對撞，未達成任何成果。

報導指出，拜登目前已經與聯合國其它3個常任理事國、也就是英法俄的領導人舉行過面對面的會晤，但仍未與中國領導人習近平面對面會晤。日本首相菅義為和韓國總統文在寅都在白宮會晤過拜登總統。