花蓮今天新增個案13783足跡圖。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今天新增個案13783足跡圖。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

下週一起，第二梯次長者接種疫苗。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今天新增1例，依然是秀林鄉崇德家族烤肉群聚而造成的感染，已使得家族親友間累計16人確診，這名案號13783的男性，是案13195家族群聚中，被匡列隔離中的對象，在太魯閣國家公園工作，7名同事已緊急匡列採檢。縣府另提醒，下週一開放第二梯長者施打疫苗，納入洗腎患者，而疫情熱區秀林鄉崇德則下修長者接種年齡，防範可能染疫的風險。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，案13783為30多歲男性，是案13195二女兒（案13368）的先生，也是昨（17日）所公布的案13569的三兒子，都是崇德家族聚餐群聚感染，他平時在太魯閣國家公園工作，並無慢性疾病，但有抽菸、嚼檳榔習慣。

朱家祥提到，該個案因太太染疫後，先是前往快篩但陰性，14日其女兒確診後，他又前往PCR採檢，也同樣為陰性，直到16日晚間，他出現胸悶症狀，到部立花蓮醫院再進行PCR採檢後，於今日確診，目前縣府已緊急匡列其7名同事採檢、隔離。

太管處副處長陳乾隆受訪說，這名確診者在園區進行清潔工作，屬於布洛灣管理站委外的工作人員。太管處已安排布洛灣管理站8名行政人員，以及和確診者較有接觸的3、4名委外人員前往快篩，都是陰性。目前園區各辦公處所已經全面消毒完成，且園區在三級警戒開始，就不再對外開放。

縣府表示，崇德家族群聚案累計染疫人數達16人，縣府從13日起，在崇德、富世、秀林村進行快篩，累計篩檢人數已有2527人，今天上午在秀林鄉富世村快篩432人，都是陰性。

此外，有關花蓮疫苗接種情況，縣府本周開放第一梯次施打，符合資格的長者接種率約4成，無嚴重不良反應。第二梯次下周一（21日）起開放施打，對象為83歲以上、原民78歲以上長者、洗腎患者，及熱區秀林鄉崇德村原住民65歲以上長者（當地非原住民75歲以上），13鄉鎮市都有施打點。

縣長徐榛蔚說名，第一梯次長者部分原本預計符合施打資格的有3000多人，實際接種1464人，平均接種率約4成，剩下疫苗1412劑，加上衛福部配撥第二梯次的5900劑，花蓮目前共有7312劑，下周一開始就會開放第二梯次接種。

徐榛蔚說，外界關注洗腎患者、器官移植以及孕婦是否施打莫德納疫苗，為此縣府請示中央疫情指揮中心，回覆是依照原定規劃順序，每一種疫苗都有最好的結果。