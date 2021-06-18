規模2600億元紓困4.0特別預算案，今天在立院上演表決大戰，討論到國民黨團提出的普發現金1萬元、發放慰助補償金給確診死者，以及成立新冠肺炎傷亡國賠小組等案時，藍委在台下高喊「普發現金1萬」訴求，但在民進黨人數優勢下均遭否決。

朝野歷經2天馬拉松式協商，昨天先對542案預算案進行第一輪討論，保留72案，今天上午接力協商，但朝野對普發現金、身故與染疫補助機制等27案未達共識，下午送院會上演表決大戰。

雖然行政院宣稱規模2600億元紓困4.0預算案中，個人紓困經費高達1018億元，共有730萬人受惠，防疫照顧津貼陸續入帳，目前有146萬人拿到，但國民黨考量避免掛一漏萬致「紓困孤兒」產生，提案要求普發現金1萬元。

另外，近來民眾接種疫苗屢傳猝死事件，國民黨批評政府採購疫苗不力，不僅未採購充足疫苗，也讓民眾毫無選擇，國民黨主席江啟臣提案，要求給確診死者每人30萬元慰助金、250萬元補償金，國民黨團更提案成立「新冠肺炎傷亡國賠專責小組」。

討論到這幾案時，國民黨團在主席台前高喊「普發現金」口號，但在民進黨挾人數優勢下，均遭否決。