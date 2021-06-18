新冠肺炎疫情自2020年初爆發以來，持續影響全球經濟及產業營運，其中餐飲業根據業態及市場布局出現不同趨勢。布局海外市場較多的業者，去年營運雖明顯受疫情拖累，但今年隨著海外逐步解封、國內反轉趨嚴峻下，業績復甦動能明顯較強，整體態勢明顯翻轉。

在觀光族群中，餐飲業為觀光族群中受影響程度最輕，主因多數業者布局著重台灣，由於台灣去年疫情控制得宜，使疫情對多數餐飲業的影響主要集中在2～4月間，隨著疫情趨緩帶動內需消費爆發，5月中旬以降營收動能便逐步恢復，且第三季旺季更旺。

然而，今年以來全球各地區的疫情發展趨勢出現明顯變化，包括台灣在內的多數亞洲新興國家，受感染力更強的變種病毒影響，近期疫情均明顯增溫，歐美各國則在疫苗施打進度較快下，疫情普遍獲得控制，並帶動整體經濟及產業活動逐步復甦。

去年在疫情最嚴峻時期亦未停止內用服務的餐飲業，今年因疫情進入社區感染階段急遽增溫，在全國防疫警戒於5月中旬升至三級、全面禁止餐飲內用後，對餐飲業造成的衝擊更甚於去年，整體5月營收已出現明顯下滑。

其中，亞洲藏壽司(2754)月減54.35％、年減38.13％，創逾3年低點。乾杯(1269)月減19.39％、年減18.24％，為近14月低點。豆府(2752)月減54.06％、年減50.57％，漢來美食(1268)月減40.39％、年減23.8％，瓦城(2729)月減24.97％、年減24.5％，均創近13月低點。

相形之下，王品(2727)雖月減10.65％、年減5.38％，代理經營摩斯漢堡的安心(1259)雖月減6.69％、年減6.34％，分創近11月、近13月低點，但衰退幅度明顯受控。以「麥味登」為營運主力的揚秦(2755)雖月減7.62％、仍年增3.77％，改寫同期新高。

以茶飲品牌「日出茶太」為主力的六角(2732)雖月減14.03％、仍年增達14.19％。經營85度C的美食-KY(2723)營收月增2.66％、年增11.22％，為今年來次高。以茶飲品牌「快樂檸檬」為營運主力的雅茗-KY(2726)營收雖月減2.09％、仍年增達12.48％。

經營手搖飲品牌「歇腳亭」及餐食品牌「MAMAK檔」及「甘榜馳名海南雞飯」的聯發國際(2756)月增達20.9％、年增達1.43倍，八方雲集(2753)更逆勢成長，以月增7.4％、年增23.6％改寫新高。

分析5月營收相對有撐的連鎖餐飲業，揚秦及八方雲集屬於庶民美食的剛性需求，安心為較便於外帶的速食業，受國內疫情升溫影響相對較小。而王品、六角、美食、雅茗、聯發國際則為海外市場占比較高，在海外市場撐盤下，營收表現有撐、甚至逆勢成長。

其中，王品受惠中國大陸強勢復甦撐盤，美食則在美國強勢復甦、中國大陸持穩下，成功彌補台灣衰退缺口。雅茗、六角及聯發國際同樣以茶飲品牌布局全球，台灣市場貢獻比重較低，今年隨著各國活動逐步解封，使營運表現亦持穩向上。

展望後市，由於5月上旬勞動節連假及母親節檔期挹注，使餐飲業5月營收仍稍有支撐。由於外帶、外送、電商業務填補內用暫停缺口效益有限，在目前三級警戒持續至6月底、且可能繼續延長下，聚焦台灣市場的餐飲業6月營收下滑幅度恐加劇，出現明顯分歧。