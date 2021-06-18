第16屆「瑞銀證券台灣企業論壇 (UBS Taiwan Virtual Conference) 」將於6月21日至23日展開。此次活動為因應疫情，亦將採線上方式進行。瑞銀台灣區總經理陳允懋、台灣區研究主管甘清仁和瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉，以及瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾將在論壇會後6月22日舉行線上記者會。

今年瑞銀證券研究團隊所探討的主題，除聚焦在下半年景氣狀況外，也將專注於國際間原物料價格上漲、大宗商品周期，是開始還是已經在周期的頂部，以及全球總經在中美兩國後疫情時代下，相互較勁所產生的變化。此外，包括電子科技產業的上下游供應鏈的前景；台股受新冠肺炎與台灣經濟外熱內冷下所產生的影響，都將是本次活動討論之主軸。

瑞銀台灣論壇為外資在台年度三大重磅論壇之一，因應新冠疫情蔓延，今年首度採線上模式進行，論壇關注全球總經變化，也會聚焦於先進邏輯半導體產業、電子硬體與傳統車用供應鏈競爭、科技產業多元重新在地化、ESG投資等。

目前與會的企業包括台積電(2330)、聯電(2303)、欣興(3037)、大立光(3008)、聯發科(2454)、宏碁(2353)、亞德客-KY(1590)、亞泥(1102)、華碩(2357)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、奇景光電、富士康工業互聯網（FII）等國內外約60家。