財政部賦稅署日前公布今年3-4月期統一發票中獎清冊，共開出1千萬元特別獎18張，其中2家開出千萬發票的店家皆位於高雄市鼓山區大順一路上，堪稱高雄發財路。

財政部高雄國稅局指出，其中一位幸運兒是在鼓山區大順一路的義享天地消費198元的餐點，即以小額花費抱走千萬大獎；另一位幸運兒則是在鼓山區大順一路好市多購買2346元商品，即晉升千萬富翁。

高雄國稅局呼籲，若消費者以共通性載具或已歸戶載具索取雲端發票，除可省下千分之四的印花稅以外，也可避免發票遺失，而且雲端發票也有專屬獎項，可提高中獎機會。

我國自今年3、4月期起增開40萬組500元雲端發票專屬獎，使500元獎的中獎機會大增至100萬組，另外還有30組100萬元、1.6萬組2千元等雲端發票專屬獎，整體雲端發票中獎組數已多達101.6萬組；整體雲端發票給獎獎金由3.62億元攀升至5.62億元。

官員提醒，民眾到開立電子發票的商家購物消費時，請記得主動提供共通性載具或已歸戶載具索取雲端發票。若民眾先至財政部電子發票整合服務平台設定個人金融帳戶，日後以共通性載具或已歸戶載具索取雲端發票，中獎獎金將自動匯入帳戶，確保獎金不漏領，在疫情期間減少外出，可省時、節稅又安全。