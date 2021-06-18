首批15萬劑莫德納疫苗5月28日抵台，今天將再迎來第二批24萬劑，外界好奇75歲以上長者未來是打AZ還莫德納，是否能夠自選品牌？台北市長柯文哲指出，這要由中央思考，倘若每個接種點都有多牌疫苗，行政成本會大幅提高。

莫德納來台長者可挑品牌？柯文哲：疫苗越多種行政成本越高。（示意圖／達志影像）

柯文哲認為，老百姓當然希望可以自由選擇，但實務上要由中央去思考，因為現在已有AZ、莫德納2種疫苗，未來可能會有3、4種，如果每個接種點都準備4種，除非大家都用預約的，先講好哪個接種站有哪些疫苗、數量是多少，若沒預約又要選，不見得能提供相應疫苗。

台北市長柯文哲。（北市府提供）

「疫苗太多種反而造成行政成本提高。」，柯文哲說，不同疫苗的保存條件、間隔時間不同，所以中央應設立統一規定，將來是一個接種點只有一種疫苗？還是一個接種點有不同種疫苗？但對地方而言，一個地點有不同疫苗，行政成本會越來越高，因此這是很困難的題目。

此外，有議員憂心開封後的剩餘疫苗會被浪費，建議市府設立候補機制，避免珍貴物資被丟調。柯則說，85歲以上預約者有來的約98％，80歲以上長者也有83％，原則上還是按照指引去做，若要建立候補機制，「難道還要再設立一個系統嗎？」

柯坦言，在社會裡無須太多繁文縟節、很死的法律規定，人與人之間的運作要建立在互信上，因此他主張盡量預約，有剩就給1到7類人打，如果一時間找不到適合者施打，就授權醫師自行處理，畢竟開封也有期限。也說別把每個國民當賊，防弊到整個國家不能有效運作，是台灣社會最大的悲哀。