41歲香港女星張柏芝，前陣子靠著參加大陸實境秀《乘風破浪的姐姐2》，人氣再攀高峰，令她一舉一動都成外界關注焦點，不只第三胎兒子老爸是誰令人好奇，今年3月更因為一張在菜市場挺著圓滾滾巨肚買東西的照片曝光，惹來她懷上4胎之說。不過張柏芝昨(17日)就在微博分享一則vlog影片，直接秀出她毫無遮掩的腹部，強而有力地反擊懷孕傳聞。

張柏芝因為一張菜市場巨肚照，惹來懷孕傳聞，任憑她怎麼說破嘴，強調自己是吃胖的，仍難消外界質疑，直到她近日在微博分享一則穿著中空裝露肚運動片，才終於讓大家相信她真的沒懷孕。

張柏芝今年3月被拍到挺著巨肚上菜市場照片。(取自微博)

影片中張柏芝跟大家介紹她的健身日常，穿著運動背心加上緊身褲的張柏芝，自爆早上6點半是她平常運動時間，一邊教導大家如何維持好身材，還不忘自嘲「只要幾分鐘不到就瞬間暴汗，非常適合我們吃螺獅粉消夜的人。」

張柏芝近日拍片，中空裝坐地大露腰。(取自張柏芝微博)

影片最後張柏芝又換上了另一套兩截式運動裝，坐在地上向大家介紹運動的好處，「經常運動才可以保持滿滿的活力，如果你沒有時間或者是去健身房會覺得比較麻煩，那你可以像我一樣，可以在家裡面健身。」只見張柏芝雖然因為坐姿關係，導致腹部擠出一圈肉，但明顯與懷孕搭不上邊，好身材也讓粉絲羨慕直呼：「上個月還在被說懷孕了，現在馬甲線說來就來。」