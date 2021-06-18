台中市政府建設局第2屆全國大專院校特色公園競圖比賽「公園新時代」原定28日截止收件，考量新冠肺炎疫情嚴峻、全國疫情三級警戒，為避免同學於基地調查或印製作品時衍生染疫隱憂，建設局將徵件時間由原定6月28日延長一個月，改為7月28日截止，新增「電子收件」方式，盼藉此讓參與者擁有充足時間思考作品完整性，同時降低染疫風險。

建設局長陳大田表示，去年建設局辦理「公園未來式」第1屆全國大專院校特色公園競圖比賽，獲得全國各校熱烈迴響。今年活動以「公園新時代」為主題，分為「特色公園遊戲場創意競賽」、「花之道創意競賽」、「陽光公廁創意競賽」及「人孔蓋板創意競賽」四類議題，祭出總獎金32萬8千元及56個獎項，歡迎各校設計菁英踴躍報名參賽，共創台中幸福「美樂地」。

今年競圖原訂於6月28日截止收件，考量近期新冠肺炎疫情影響，為避免同學於投件過程中，進行基地調查或作品印製等作業衍生染疫隱憂，建設局特別「加碼」1個月期限，將收件日期延長至7月28日，盼藉此讓參與者擁有充足時間思考作品完整性，同時降低染疫風險。

陳大田說，除延長收件日期，建設局也因應疫情調整投稿方式，由原先僅受理「郵寄紙本」，新增「電子收件」，參賽者可使用電子郵件寄送報名表及參賽作品電子檔，作品將由建設局委託朝陽科技大學媒合輸出店家協助參賽者將參賽作品印製。

建設局表示，今年競圖比賽預計於10月舉辦的「公園新時代論壇」中頒發獎狀與獎金，特別提醒參賽者把握機會，與市府一同實踐心中「幸福美樂地」。