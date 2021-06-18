女星陳美鳳被封為「台灣最美歐巴桑」，但實際上跟歐巴桑根本沾不上邊，外型非常亮麗，身材更是長年維持S曲線火辣到不行。其實陳美鳳已經64歲，她也因美魔女模樣登上外國媒體，凍齡大法連西方人都認證，昨(6/17)陳美鳳在社群曬毛孩照片，意外曝光她當下膚況，讓眾網友都驚訝。

台灣因新冠肺炎疫情而施行三級警戒多時，眾人非必要都宅在家，包含藝人也是，美鳳姐雖沒出門工作拍美照，但仍頻繁更新臉書，不時分享生活照或往日舊照，每每讓人驚艷，之前就曬過21年前演出《長男的媳婦》時的劇照，她在劇中披上白紗嫁給「老公」倪齊民，當時該劇創下高收視率，堪稱她當演員以來的黃金時刻之一，讓陳美鳳直呼：「感謝觀眾對對鳳鳳的疼愛」。

最近美鳳姐因疫情暫停工作腳步，但單身的她在家也不孤單，有毛小孩陪伴，享受幸福日常，昨天她在臉書貼出兩張根毛小孩的合照，寫下：「妞妞跟鳳鳳撒嬌說～卡娃伊剃毛就好他可不可以下次再剃毛洗澡呀」，照片中，陳美鳳分別跟妞妞、卡娃伊貼臉自拍，毛孩超可愛，而燦笑的陳美鳳則是美到發光，近照完全曝光她的膚況，幾乎無歲月痕跡，連一條細紋都沒有，完美膚況真的超逆齡。

陳美鳳曬毛孩意外曝光64歲皮膚狀態，凍齡美顏引發粉絲暴動，驚嘆「皮膚超細嫩！」、「美鳳姐！歲月沒有在妳身上留下痕跡」，此外，留言區還掀起一波分享自家毛孩的風潮，看了心情超好。

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