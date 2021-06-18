澎湖籍漁船走私逾噸魚翅乾貨，價值600萬元。（北門查緝隊提供／劉秀芬台南傳真）

澎湖籍漁船走私逾噸魚翅乾貨，價值600萬元。（北門查緝隊提供／劉秀芬台南傳真）

海巡署偵防分署北門查緝隊接獲情資，有不肖業者於疫情期間趁機走私未經檢驗之漁產品，17日於曾文溪外海48浬處發現勝臆號漁船行跡可疑，登船臨檢當場發現非法魚翅乾貨一批，經查重量高達1423.4公斤，總價值約新台幣600萬元。

北門查緝隊表示，日前接獲情資後，海巡署第六巡防區統合指揮台南查緝隊、第一一岸巡隊、台南、澎湖海巡隊及台南市政府警察局刑事警察大隊第六隊、第六分局等單位組成專案小組執行查緝。

澎湖籍漁船走私逾噸魚翅乾貨 價值600萬元

透過巡防區勤務統合，配合雷達目標監控，查緝隊17日掌握船隻航跡，鎖定可疑目標，於曾文溪外海48浬處發現勝臆號行跡可疑，果真於船艙發現大批魚翅乾貨，立即將船長及2名台灣漁工、1名菲律賓漁工、漁船押返安平商港實施清艙檢查，全案依違反《海關緝私條例》函送關務署高雄關裁處。

因應防疫期間，專案小組執行搜索不敢輕忽大意，執行人員除穿著必要的防護裝備外，特別協請台南市政府衛生局共同執行消毒及防檢疫等相關工作，經檢疫後無發現船員有發燒或身體不適等症狀，後續將持續由台南市政府衛生局負責本案疫調工作。