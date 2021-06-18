A股18日個別發展，上證指數接近持平收市。市場交投熾熱，兩市成交額為合計超過兆元，較17日增逾13％至人民幣（下同）1.01兆元。總結本周，滬指累計跌1.8％。

香港信報報導，上證指數早段受壓，最低見3503點，跌22點，跌幅為0.64％，午後一度止跌回升，曾高見3535點，升10點，漲幅為0.28％，尾段再度回軟，18日收市報3525點，跌不足1點，跌幅為0.01％，成交額為4462.97億元。

深成指高開後向好，中段一度轉跌，曾低見14449點，跌23點，跌幅為0.16％，其後重拾升勢，18日收市報14583點，升111點，漲幅為0.77％，最高見14635點，升163點，漲幅為1.13％，成交額為5638.47億元。

滬深300指數報5102點，升不足1點，漲幅為0.01％；創業板指數報3239點，升50點，漲幅為1.59％。

各類股個別發展，有色金屬、化工、房地產股升逾1％；電力、水泥股靠穩；石油股跌逾2％；煤炭股跌逾1％；鋼鐵、金融股偏軟。