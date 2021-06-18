近日全台年長者大規模施打新冠肺炎疫苗，卻相繼傳出老人家疑因注射疫苗後過世案例，康康84歲住在高雄的父母親今下午接受安排施打，人在台北的康康一早就坐立難安，看著時鐘等待著下午3點爸媽打針的時刻來臨，他無奈表示全家人前幾天線上討論，叫爸媽不要去打也不對，打了又擔心、很怕有萬一，「打會不安全但不打更危險，變成要看運氣，要拚才會贏」。

康康依照朋友近日傳來施打疫苗前後注意事項的簡訊內容叮嚀爸媽，「一定很多人跟我一樣，不知道前一天要睡飽、不能喝酒、注射後不要沖涼等等」。 康康幽默化解自己等待爸媽下午打針的緊張情緒，「三分天注定、七分靠注射。媽媽、爸爸、我哥哥姊姊都在高雄，只有我在台北急，但現在又不能回家陪他們，這不是在演戲，過了就過、沒過就沒了，很可怕」。

他這陣子都跟老婆、兒女關在家裡，全靠老婆出門採買食材等日常用品，康康自嘲居家期間最有意義的事，是站上跑步機跑步運動，提及9歲兒子在家視訊上課，康康坦言兒子偶爾關不住想往外跑，他只能不斷分析出門風險給兒子聽、打消孩子念頭。康康原預計下半年舉辦三場大型晚宴秀，另外還有一個節目主持邀約，目前已全都暫緩，這陣子和家人長時間待在一起的他，萌生明年推出兒歌作品的念頭。