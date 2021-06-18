藝人熊熊（卓毓彤）擁有「國光女神」之稱，在演藝圈活躍於戲劇、主持，她擁有甜美的笑容、火辣的身材曲線，且經常分享日常生活與粉絲互動，在個人IG擁有77萬粉絲追蹤，昨（17日）熊熊在社群為直播拍了二張美照，釣出不少好友及粉絲按讚留言。

藝人熊熊昨（17日）在臉書上與粉絲朋友互動居家生活，她表示晚上有電商節，將會開直播分享本季新商品。照片當中，熊熊穿著一件黑白條紋的無袖上衣，下身搭配極短貼身裙，拍出站坐二張不同風格，尤其坐在沙發自拍時，讓整件低胸背心炸出半邊雪球，而極短裙也因盤腿露出黑影，這一幕都讓熊熊的粉絲都戀愛了。

藝人熊熊（卓毓彤）34歲，身材卻是保養得相當好。（圖/熊熊 臉書）

藝人元元也回應：「妳這樣穿很好看欸！腿看起來很長。」其他網友在底下留言表示：「熊熊好可愛，好甜美又迷人喔」、「天呀！昨天才在想熊熊好久沒開直播」、「這張照片，看起來有180公分」、「能夠在FB同步直播嗎？」、「猛一看覺得跟蕾菈好像」、「熊熊好可愛，好甜美又迷人喔！下午愉快喔！」

熊熊在臉書上表示：「畢業季開始了，想給今年畢業的高中生及大學生，滿滿的祝福！今年是辛苦的一年，因為疫情的關係，沒有辦法舉辦畢業典禮，我想你們的心情，一定多少有些失落，想給你們加油打氣！謝謝所有寫信邀請我，錄製畢業祝福的畢業生，你們都很棒！我們一起加油！畢業快樂！」