新冠肺炎本土疫情嚴峻，住新北的60歲婦女染疫，被南送到嘉義縣集中檢疫所後病情轉為重症，拒絕插管治療，嘉義基督教醫院醫護人員及家人透過視訊，用親情喚醒她的求生意念，她接受插管治療20天後拔管出院，為感謝嘉基團隊，捐款6萬元讓醫院添購防疫設備。

這位曾姓婦人因感染新冠肺炎被送到嘉義縣集中檢疫所內，發燒不舒服，透過檢疫所醫師視訊問診，血氧機驗出血氧濃度下降至80％，5月28日轉送嘉義基督教醫院治療，到院時高燒不退，全身寒顫，意識模糊，拒絕插管，照X光檢查發現雙側肺葉嚴重浸潤。

嘉基內科部醫師陳柏君診斷曾婦無慢性病及癌症病史，鼓勵她積極治療，但家屬不能探病，醫護人員協助曾婦與丈夫用視訊談話，丈夫看到太太虛弱的模樣，很不捨，不斷呼喚她，在親情的鼓舞下，她才接受插管治療。

嘉基醫院表示，曾婦的丈夫向醫院說出原委，曾婦很韌性強，很能忍痛，不願意麻煩別人，這次一定是難以忍受才會打1922求助，原本期待會到慈濟醫院治療，因而送到嘉基時有所遲疑。

曾婦及丈夫為感謝嘉基醫護人員能以同理心化解她的遲疑，讓她安心接受插管治療，最後拔管出院，決意捐款6萬元給嘉基添購防疫物品，分享他們的幸運。

陳柏君醫師表示，曾姓患者肺部浸潤情形在出院前已明顯改善，血氧也相當穩定，目前南部醫療量能尚足以因應重症患者，希望患者要對醫療有信心，治療過程中好好配合，就能期待治癒出院，與家人團聚，重溫親情。