防疫抗疫零接觸，線上開戶成主流。根據國泰世華銀行統計，今年5月透過銀行App申辦數位帳戶的民眾，相較4月大幅成長近一倍，顯示疫情之下線上開戶民眾快速增加。

為了因應需求，國泰世華自6月21日起至第三級以上警戒尚未解除期間，彈性調整全台分行受理一般實體帳戶開戶時段，調整後為每日上午9：00~10：30受理未成年人、外籍人士或需要實體存摺的民眾辦理開戶，業務分流提供客戶與行員安全的服務環境。

相較於原本臨櫃開立一般實體帳戶至少需20分鐘的時間，國泰世華銀行建議需要開戶的民眾，在疫情期間，多多透過網銀App，約5分鐘便可開立滿足基本需求的第3類基礎數位帳戶，若需要較高額的轉帳額度、或想做為撥貸帳戶的民眾，才需進一步申請第1類完整數位帳戶(等同於臨櫃開戶的等級)。

國泰世華建議，民眾可先在家裡或是來分行的途中完成第3類帳戶的申請，再至分行臨櫃花費約10分鐘的時間核驗身分，便可快速升等至第1類帳戶。

對於具有自然人憑證的客戶，也可直接搭配網銀App的視訊客服功能，於線上直接開立第1類完整數位帳戶。

國泰世華表示，民眾開戶的需求多元，部分民眾是為做資金管理與分流，建議如有加開帳戶需求，可善用近期上線的網銀App「子帳戶」功能，透過線上設定，只需30秒即可完成加開帳戶的動作，無需再至分行，避免外出並省去臨櫃等候時間。若因特殊需求，如替未成年子女或外籍人士開戶等，則建議於9：00~10：30受理時間至分行辦理。