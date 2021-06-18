中職樂天啦啦隊「RakutenGirls」副隊長曲羿（曲曲）長相甜美，還擁有前凸後翹火辣身材，她也時常在社群平台分享辣照，日前她在IG曬出泡溫泉的濕身照，僅用一條小毛巾遮住重點部位，大片肌膚全被看光光，讓粉絲們一飽眼福，立刻引來1.3萬網友按讚。

曲羿日前在IG上傳出浴照，為了防止網友誤會，還特別強調照片是4月底帶媽媽去泡溫泉時拍的，現在整天關在家，只能看看照片回味，「大家可以先存起來～可以出去玩的時候再出發」，她也回憶當時，「邊泡溫泉邊看風景～你看看外面這個天空和那可愛的雲，基本上可以在那裡廢上一整天，舒服」。

曲羿（曲曲）全裸泡湯身材超好。(取自曲羿IG)

曲羿也補充民宿還有2隻可愛的貓咪，「很親人還會跟你對話呦！下次還想再去」，並表示接下來會慢慢釋出過去拍的舊照庫存，只見照片中，曲羿全身赤裸泡在水中都濕透了，她僅用一條毛巾遮住豐滿上圍，卻擋不住誘人S曲線，白嫩的肌膚一覽無遺。

一系列的火辣出浴照釋出後，立刻吸引大批老司機直呼，「這樣可以嗎？疫情大解放～～～」、「警察抓他啦！」、「你媽同意你穿這樣嗎！」、「還沒過12：00捏」、「不用睡了」、「合法嗎」、「欸欸欸辣個側面」、「OMG鼻血直流」、「曲曲真漂亮」、「阿斯～妳素八素不想讓我們睡啊，這時間」、「第一張太火了」。