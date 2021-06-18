飯店業者國賓(2704)旗下台北國賓大飯店啟動危老改建計畫，已獲台北市建管處核准，合計取得40％的最高容積獎勵。公司先前規畫暫定明年上半年正式動工，館內的A Cut、川菜、粵菜廳等餐飲品牌，則預計最快明年春節後遷往南京復興站附近的富邦人壽遼寧大樓。

國賓1962年12月動土興建12樓高建物，1964年12月「台北國賓大飯店」開幕營運，1978年11月擴建14樓高新館、於1979年9月完工加入營運。館內規畫400間客房、28間多功能宴會廳，以及A Cut牛排館、粵菜廳、川菜廳、明園西餐廳、ahmicafe等餐廳。

為提供更舒適的住宿及用餐環境，國賓董事會去年11月初決議，台北國賓將提出危老改建案申請。因應改建計畫，國賓去年12月初公告，承租富邦人壽遼寧大樓1～2樓共約1727坪空間，預計改建期間將館內多數餐廳遷往該處繼續營運。

據北市建管處最新公告，台北國賓大飯店危老改建已於5月12日核准，為第482個通過的危老改建案。該案基地面積4805平方公尺（約1453.51坪），合計共取得40％的容積獎勵，達危老改建條例規定的最高上限。