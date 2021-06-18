台北市副市長黃珊珊日前指出，若有猝死案都會要求衛生單位到場篩檢，今日卻傳出街友猝死後衛生局不願前往一事。北市副市長黃珊珊駁斥，此案衛生局和醫師有到場，由於難以判定死因與新冠肺炎有關，才交由司法相驗，推測發言員警不明白相關流程，未來會加強約束言行。

北市1名79歲街友，13日、17日傳出發燒卻不願送醫，卻突然在17日晚上6時許倒地身亡，但警消抱怨，通知北市聯合醫院醫師協助快篩，但相關人員不但無作為，還直接要求檢警進行相驗，引發卸責一說。

黃珊珊表示，此案衛生局和委外聯合醫院的醫生都有去，由於台北市很早就定好SOP，只要是確診者或疑似確診者，都會採取行政相驗，若無法判定則採取司法相驗，流程早就訂得好好的。

黃說，由於此案在現場無法判定是否與新冠肺炎有關，加上此人並非列冊街友，也沒人知道之前的狀況。醫師認為採取司法相驗會比較完整，因此請地檢署、法醫到場，這些流程都早已說的很清楚，應發言員警不了解相關流程，「我們會約束員警言行。」

此外，有媒體報導北市疫情爆發以來遺體數暴增，黃則說，台北市去年6月1日到15日有894具遺體，今年的確增加到1347具，增加了453具，其中有184具和新冠肺炎有關，就算是增加5成，但裡頭也只有184具和新冠肺炎有關，雖然增加，但新冠肺炎部分沒增加到5成之多。