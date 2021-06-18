鴻海創辦人郭台銘申請採購500萬劑BNT疫苗來台，但遭行政卡關，今天他發出8點聲明，提及民進黨派系對他有不同意見，質疑各種看不見的力量對他捐贈疫苗產生技術性拖延，盼政府公開表示接受永齡基金會捐贈、正式授權，並同意他們提出的捐贈合約並給予相應許可，還有要求面見蔡英文。資深媒體人李艷秋點出，蔡總統為何不願助郭一臂之力，有3個原因：其中一個原因就是，郭董買成了，不就代表政府無能嗎？

李艷秋18日在臉書貼文指出，郭董直球八點聲明，翻成白話文大概的意思就是，蔡英文始終是疫苗政策的決策者，沒有別人，蔡英文表面願意協助郭董開綠燈，但是始終不授權，讓採購原地打轉，根本是在玩雙面手法。而從郭董申請捐贈疫苗開始，政府就以各種方式拖延卡關，郭董談妥的方式應是向代理商上海復星採購，由德國出貨，但是這樣的合約架構，蔡政府不同意。郭董之所以不忍了，是因為政府營造出一種政府已經竭力協助，但郭董卻買不到疫苗，讓民眾誤解郭在唬爛。

李艷秋表示，郭董拆穿了蔡總統的假面人生，但問題是她為什麼寧願老百姓染疫，也不願助郭一臂之力？這有3個原因：

1.仇中恨中是蔡總統拿到政權的基礎，雖然疫苗是德國產，但經過「上海」的手，以後台灣還是要靠大陸才能脫困的說法，將削弱甚至動搖民進黨政權的基礎，因此即使人命當前，她思考的仍是選舉和民進黨的長久執政。

2.郭董的方案看來與一年前東洋透過上海復星代理，買3000萬劑BNT沒多大不同，如果讓郭買成了，不就證明民進黨政府虛耗了一年？如果當時政府讓東洋順利交易，現在全台灣早就免疫，所以對郭的方式，如同當時對東洋作法的重演，當時東洋的負責人林全是蔡英文第一任行政院長，他都頂不住蔡英文的意識形態，郭董又哪裡鬥得過蔡總統？

3.郭董買成了，不就代表政府無能嗎？

李艷秋指出，老百姓才懶得管蔡總統的政治權鬥，我們就是要疫苗，而且是國際認證目前口碑最好的疫苗，蔡政府必須立即、誠心、有效率地為郭董及台積電清除意識形態的障礙。行政院說接下來政府會出面與德方商談，續購下半年的疫苗。她認為不必了，我們願意將納稅錢交給郭董和台積電，請他們洽購時，扣除他們要捐的一千萬劑，再加買2000萬劑，買好買滿。數量高，談判也較容易，不是嗎？

網友回應說，「支持民間去商談，用效率救百姓。」、「海水還沒退，就已經看到誰沒穿褲子。」