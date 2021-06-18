航運、面板兩樣情，航運族群上漲力道持續強勁，然儘管面板繳出亮眼財報，股價仍呈現疲軟，自4月底高點一路滑落；有網友買進陽明和群創兩檔股票，未料兩支股票走勢大不相同，群創慘賠約132萬，陽明暴賺約139萬，讓他不禁有點不知所措；貼文一出後，網友驚呼「這個是我一定崩潰，完全不知道怎麼操作」。

全球貨櫃嚴重短缺，遠東至美東、歐洲航線運價屢創新高，帶動航運族群漲勢不停歇，約自4月起漲，迄今貨櫃三雄股價屢屢創高，航海王輪流當，目前尤萬海表現最為驚人，今（18日）收盤觸及漲停，收在每股226.5元。

外資日前大砍面板族群目標價，面板雙虎友達、群創紛紛遭三大外資調降評等，花旗將其降評為「中立」，摩根大通（JP Morgan）、美銀證券擔憂供大於求，將目標價自每股40元附近，大幅下修至1字頭。

網友在社群網站PTT曬出一張對帳單，圖中可見原PO買進兩檔股票，其中購買50張的陽明，未實現損益約139萬元；另一檔則買進150張的群創，未實現損益約-132萬。

原PO無奈表示，2支股票下單時間、報酬都差不多，「不過一個是正的，一個是負的」，有點茫然接下來該怎麼做，擔憂一子錯滿盤皆輸，哀嘆「未來再也不碰面板股了」。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「這個手筆，沒人能幫你回答」、「這個是我一定崩潰，完全不知道怎麼操作」、「笑死，真的差不多」、「你這對沖做的很棒啊」、「完美對沖耶」、「好慘，獲利全部面板稀釋」、「面板我也很頭痛，一樣覺得很茫然」。

此外，也有大批網友建議他把面板及時停損，「面板建議直接停損」、「可以考慮停損面板換航運」、「停損面板全買航運」、「轉航運了」、「我的話應該會各減碼一半，拿回現金，慢慢的把弱勢股分批買入強勢股」。