永慶房屋「先誠實再成交」獲得《動腦雜誌》2021年永恆金句，更已深植永慶第一線經紀人員的服務DNA中，為消費者提供誠實且專業的服務，助每一位客戶圓滿成家。永慶房屋吳竹武、陳信德、溫勝安、許晉誠，與蔡承恩等5位店長、經紀人，憑藉著專業、細心的服務，以「人」為導向，從客戶角度出發，提供最實在且誠實的房產建議，榮獲評審的青睞，分別獲選為台北市與新北市不動產仲介經紀商業同業公會的「傑出不動產經紀人員」。

團隊合作加上持續精進自我 交出亮眼成績單

永慶房屋大安區的吳竹武店協理，在永慶房屋服務將近30年，前後總共歷練了7家門店，服務範圍更是包含大安區、中正區、信義區等精華地段，吳竹武店協理分享：「公司提倡團隊合作的文化，我們工作很少能夠一人獨力完成，需要大家互相幫忙，因此非常感謝一路互相扶持、成長的夥伴。另外，我也堅信『滾石不生苔』的理念，持續進修自我，與時俱進才不會被時代的洪流取代，利用時間自修房地產稅法等，讓自己專注本業、服務更佳專業。」

永慶房屋吳竹武店協理藉由公司團隊合作的文化創造出好成績。(圖/永慶房屋提供)

已連續3年獲得永慶房屋年度業績前3名的永慶房屋陳信德，和一般人印象中能言善道的業務不一樣，是周圍人眼中「句點王」！他成功關鍵就是「以手代口」，雖然不會聊天，但以專業和實際行動取信客戶。陳信德自創「311服務法」：3分鐘內提供客戶建議、訊息10分鐘內回覆，漏接電話一定回電，更利用瑣碎的時間學習財經等知識，讓自己懂得更多，更能助客戶找到夢想中的家！

永慶房屋陳信德自創「311服務法」，以專業和實際行動獲得客戶信任。(圖/永慶房屋提供)

提攜後輩傳遞優良企業文化 以誠實的服務精神助人成家

在永慶房屋土城區經紀人溫勝安，在入行前就自修考取「不動產經紀人」證照，作為房仲生涯的起點，對溫勝安來說，房仲經紀人不僅是為客戶找到「家」，更是為客戶找到幸福生活的助手，在永慶房屋服務將近11年的他，不僅以「先誠實再成交」的精神服務客戶，成為深受客戶信賴的房仲經紀人，也是後輩眼中最可靠的前輩！在他的指導下，成功培育出兩位優秀店長！在新冠肺炎壟罩的疫情年，溫勝安秉持著感謝的心，加入「用行動做公益」的行列，認養弱勢學童，期許用自己能力所及的方式回饋社會！

永慶房屋溫勝安在入行前就自修考取「不動產經紀人」證照，更培育出兩名優秀的店長。(圖/永慶房屋提供)

而在永慶房屋新店區服務的許晉誠，「將心比心」是一路堅持的初衷。許晉誠認為，只有對客戶「誠實以待」，才能圓滿完成每一次的請託，為客戶找到最合適的房子。加入永慶房屋已六年的許晉誠，為至少150組客戶圓滿成家夢。許晉誠分享：「每次成交後的成就感對我來說都是無價之寶，看到客戶們臉上開心的笑容，就是我感到幸福的原動力，由此我十分確信房仲這份工作的意義不只是賣房子，更是助客戶創造美滿人生的工作。」

永慶房屋經紀人許晉誠認為房仲不只是賣房子，更是助人圓夢的推手。(圖/永慶房屋提供)

而另一位表現亮眼的經紀人是永慶房屋經紀人蔡承恩，在永慶服務8年來，始終心懷感謝每位客戶給的機會，也把客戶當成家人，抱持著「因為是家人，所以絕不欺瞞」的信念持續深耕服務。蔡承恩謙卑地分享，永慶將成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》服務，因房價透明，不只縮短資訊落差，還能保障消費者權益，讓客戶對交易過程感到更安心，也加深客戶的信賴度。蔡承恩承諾把誠實擺在第一，竭盡全力捍衛客戶的權益，才對得起客戶的請託與信任。

永慶房屋蔡承恩把客戶當成家人，抱持著「因為是家人，所以絕不欺瞞」的信念持續深耕服務。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋致力於培育優秀的房地產人才，自成立以來，便期許旗下經紀人以「先誠實再成交」的服務信念，為所有消費者服務，誠實且貼心的服務DNA更已深入企業文化，第一線經紀人的服務皆從客戶的角度與立場出發，了解每位客戶不同的潛在需求，提供最適合客戶的房產建議，進而為客戶找到心中最理想的家。