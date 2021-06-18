警方以無人機空拍方式蒐證，當場查獲蘇姓男子四人正在六龜新開地段盜採砂石，並查扣挖土機等工具，拘提黃姓負責人到案。（高雄市六龜分局提供／林雅惠傳真）

高雄檢警於今年初行經六龜新開地段，發現原先雜草叢生之地，疑遭人盜採砂石及回填廢土，因地處偏僻，蒐證不易，警方以無人機空拍方式蒐證，當場查獲蘇姓男子四人正在盜採砂石，並查扣挖土機等工具，拘提黃姓負責人到案。

橋頭地檢署接獲六龜警分局情資，指該分局荖濃派出所員警於今年年初行經新開地段，發現原先雜草叢生之地，遭不明人士開挖整地，疑似有盜採砂石及回填廢土跡象，嚴重破壞環境。

檢警組成專案小組全力偵辦。由於該地點偏僻，蒐證不易，遂由警方以無人機空拍方式蒐證，讓盜採砂石犯行無所遁形，經蒐集相關證據後，於日前持搜索票前往上開盜採地點及涉嫌人住居所等地搜索，除當場查獲蘇姓男子四人正利用挖土機盜採砂石，並查扣挖土機等工具，另拘提53歲黃姓負責人到案。

專案小組調查發現，該集團先利用整地名義慫恿不知情地主出租，再利用清晨盜採砂石，自 2020年11月初起，已在現場農地及附近農地開挖約3個籃球場之面積，並堆積大量篩選完畢之大、小石頭，疑似外運謀利，初估至今年5月底，約盜採4000餘噸砂石。

全案經檢方訊問後，認被告黃嫌涉犯刑法竊盜罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知限制住居。

檢警呼籲，民眾未使用之農地、山坡地，應經常巡視，勿聽信不法之徒以整地、租地等讒言而輕易承租予他人，被有心人士利用而盜採砂石，如再回填不明廢土，危害當地農作物生產及生態環境甚鉅，檢警對於破壞國土犯行，絕對零容忍，將持續以強力執法方式，保護國土。