《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國空軍部代理部長羅思（John P. Roth）17日表示，為了讓76架B-52轟炸機繼續執行任務達30年，其商用發動機更換計畫（Commercial Engine Replacement Program CERP）的最新預估成本為110億美元（約新台幣3054.7億元），較先前估計的100億美元（約新台幣2777億元）有所增加。

羅思在聽證會上告訴美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）成員，在評估性能需求、將現代發動機與舊有B-52機體整合的複雜性、現有商業廠商的狀況、相關模擬設計等最新資料後，上調B-52發動機更換計畫的預估成本。但他強調，該計畫是美國空軍「探路者」（Pathfinder）新採購策略的應用對象之一，能跳過許多繁雜而無意義的步驟，預計讓計畫執行時間減少約3年。

美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）2018年曾估計，B-52商用發動機更換計畫可能耗資220億美元（約新台幣6109.4億元），與目前提出的數字相差甚多；不過《空軍雜誌》指出，要等到美國空軍實際選擇得標廠商，才能確實得知該計畫的成本。目前參與競標的包括普惠（Pratt & Whitney）、奇異（General Electric）和勞斯萊斯（Rolls-Royce）等發動機大廠。

商用發動機更換是B-52現代化計畫的重要項目之一，預計讓燃油效率提高30%，不僅能省下大量油錢，也可大幅降低該型機執行任務時的空中加油需求，並極大程度減少後勤維護需求，新發動機甚至可能不須拆下大修，因為在這之前B-52就已面臨退役。

其他現代化項目還包括更換主動電子掃描陣列（AESA）雷達、整合更多先進武器、航電設備更新等，目前尚不清楚完整計畫成本，但預計2022財年便將耗資8.04億美元（約新台幣223.3億元）。