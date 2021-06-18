想開運除了靠自身實力去打拚，更要學著掌握機運大放異彩！搜狐網命理專欄分析，生肖虎、雞、蛇的人在6月會迎來驚喜好運，不僅鈔票如雨下，身邊的喜事更會接二​​連三降臨，連帶一起收穫桃花。

▍1.生肖虎

屬虎人在6月走入「三合貴人」、「傷官生財」之吉運，財運極佳，他們之前付出了很多努力，將會在近日得到應有的回報。在事業上會步步高升，得到上司重視，還會有很多好機會等待他們努力去爭取。在本月幾乎做什麼事都會有很好的發展，但切記要調整好自己的心態，千萬不可驕傲。

▍2.生肖雞

生肖雞的人6月的財運如日中天，因命宮中有「囍德」吉星庇護，可順利翻身走大運，有機會發大財。到時好運將會絡繹不絕到來，不僅有貴人扶持，財運大紅大紫，事業工作也會蒸蒸日上，只要屬雞的人能抓住轉運的大好時機，未來財運就會大放異彩，自然而然會一帆風順，很快就能成為有錢人。

▍3.生肖蛇

生肖蛇的朋友生來屬相五行火相輔，他們心地單純善良，懂得如何討人歡心。在6月，屬蛇的人陽氣匯聚，月支五行木匯聚，構建木生火相生局，時機一到，添丁增福，家業將會越來越雄厚。另一方面，屬蛇的人在往後2個月內的桃花將與日俱增，會不斷遇到貴人，此時記得要懂得整理及利用身邊的資源，相信有付出就一定會有收穫，日後必定能越來越幸福。