想開運除了靠自身實力去打拚，更要學著掌握機運大放異彩！搜狐網命理專欄分析，生肖虎、雞、蛇的人在6月會迎來驚喜好運，不僅鈔票如雨下，身邊的喜事更會接二連三降臨，連帶一起收穫桃花。
▍1.生肖虎
屬虎人在6月走入「三合貴人」、「傷官生財」之吉運，財運極佳，他們之前付出了很多努力，將會在近日得到應有的回報。在事業上會步步高升，得到上司重視，還會有很多好機會等待他們努力去爭取。在本月幾乎做什麼事都會有很好的發展，但切記要調整好自己的心態，千萬不可驕傲。
▍2.生肖雞
生肖雞的人6月的財運如日中天，因命宮中有「囍德」吉星庇護，可順利翻身走大運，有機會發大財。到時好運將會絡繹不絕到來，不僅有貴人扶持，財運大紅大紫，事業工作也會蒸蒸日上，只要屬雞的人能抓住轉運的大好時機，未來財運就會大放異彩，自然而然會一帆風順，很快就能成為有錢人。
▍3.生肖蛇
生肖蛇的朋友生來屬相五行火相輔，他們心地單純善良，懂得如何討人歡心。在6月，屬蛇的人陽氣匯聚，月支五行木匯聚，構建木生火相生局，時機一到，添丁增福，家業將會越來越雄厚。另一方面，屬蛇的人在往後2個月內的桃花將與日俱增，會不斷遇到貴人，此時記得要懂得整理及利用身邊的資源，相信有付出就一定會有收穫，日後必定能越來越幸福。
文章來源：搜狐網
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。