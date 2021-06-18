本集大夥來體驗有美人腿之稱的「茭白筍」農夫工作。 （民視提供）

職人讓阿翔、籃籃拿茭白筍田裡的浮萍塗臉美白。 （民視提供）

民視《綜藝新時代》本周浩角翔起、籃籃、粿粿以及曾甜來體驗有美人腿之稱的「茭白筍」農夫工作，一開場製作單位設計大家秀自己美腿的方式進場，最後美人腿公主由籃籃勝出，被師兄浩翔「酸」這樣也能勝出，籃籃則是反虧浩翔看他們蘿蔔腿還那麼多毛好醜！

為了呈現「美人腿」他們表演了一段能秀出美腿的康康舞，但一換上舞蹈服裝後就讓大家後悔了，現場眾人直說這應該是「史上最醜」康康舞團，醜到師妹籃籃教他們跳舞時也頻頻笑場。

浩子知道本集主題是「茭白筍」，準備一首和茭白筍有關的童謠，但唱著唱著莫名戳中他的笑穴，了解浩子的阿翔見狀：「完蛋了，這下子要笑很久，沒那麼快結束。」直說那有人入圍金曲歌王還這麼愛笑場，如果典禮要唱現場怎麼辦。

一夥人聽到茭白筍田裡的浮萍有美白作用，職人讓阿翔、籃籃拿起來塗臉要美白，不過阿翔邊塗邊說：「不能抺太多，不然變皮膚變太白回家老婆會認不出。」職人聽到說不用擔心，因為浮萍美白只有對茭白筍有用，讓抺了一臉浮萍的阿翔、籃籃當場傻眼。《綜藝新時代》每周五晚10點15分在民視播出，八大綜合台每週日下午1點播出。