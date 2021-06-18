立法院臨時會今天三讀通過「紓困特別預算第3次追加預算案」，共編列2594億9900萬元，全以舉借債務支應，不受公共債務法之限制。

立院通過預算案。(台北市攝影記者聯誼會提供)

行政院提出「紓困4.0」原編列預算2600億元，其中1866億元為紓困預算，734億元為防治預算，朝野黨團提出1350餘項提案，經連日密集協商，保留未獲共識27案送院會表決，包括普發現金、染疫者身亡國賠等提案，不過在表決皆遭民進黨團否決。

立法院臨時會今天三讀通過「紓困特別預算第3次追加預算案」。（取自國會頻道）

行政院提出追加預算共減列5億100萬元，改列為2594億9900萬元，所需財源全以舉借債務支應，並依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及困振與特別例」第1條規定，所舉借債不受公共債務法第5條第7項有關每年度舉債額度規定之限制；於特別預算施行期間之舉債額度合計數，不受財政律法第14條第2項規定之限制。

國民黨團手持白菊花進入議場。（趙雙傑攝）

為了哀悼因為新冠肺炎染疫去世的518位國民，今天院會處理預算案時，國民黨團特地在議場放白菊花向追思亡者，並擺上「來不及說再見，只因等不到疫苗」的白布條。