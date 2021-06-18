人民幣兌美元在岸價（CNY）18日收市跌131個基點，中段一度跌破6.45，低見6.4504。人民幣兌美元在岸價收報6.4408，較17日下午4時30分收報6.4277，跌131個基點，跌幅為0.2％，較17日晚間11時30分最後成交價6.449，走強82個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）亦曾跌破6.45，低見6.4591，截至下午4時33分，離岸價報6.6.4464，在岸價報6.4411。人民幣兌美元中間價18日報6.4361，較17日中間價6.4298，下跌63個基點，跌幅為0.1％，連跌4日。

交易員指出，市場繼續消化聯準會傳遞出的鷹派表態，美元刷新逾兩個月高位，人民幣繼續承壓，但相對幅度仍偏小，顯示人民幣仍偏強，由此看CFETS指數亦有上行空間。另有交易員認為，人民幣調整空間相比美元小很多，短期還是堅挺，要轉勢還早。