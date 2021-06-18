美國十年債息由高位後回落，跌破1.5厘，納指造好，亦令港股18日漲兩百點，重上28800水平的50天線水平，連續第二日反彈。恒指18日高開27點，報28586，早段一度倒跌26點，見28532全日低，但低位有買盤吸納，大市止跌回漲，最多漲272點，見28830全日高，中午漲169點。午後大部分時間維持過百點漲幅，尾市再發力。

香港信報報導，恒指收市漲242點，漲幅為0.85％，報28801。富時指數換馬下，收市U盤成交額急增，18日成交額增至2055.03億港元。國指漲56點，漲幅為0.54％，報10646。科指漲139點，漲幅為1.8％，報8041點。

小米獲重新納入富時中國50指數，18日收市後生效，指數換馬下，成交額急增至147.44億港元，股價漲1.8％報28.8港元。成交額第二大是騰訊，漲0.7％，報603港元。藥明生物創新高，收漲9.4％，為表現最好藍籌。內房股下跌，華潤置地挫4.4％，為表現最差藍籌。