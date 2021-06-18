台南市長黃偉哲（中）呼籲，民間機構或個人響應，幫助更多弱勢學生享有健康暑期生活。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲18日宣布，暑期弱勢學生午餐補助對象將擴大納入中低收入戶，受惠人數由2500人增至7800人，每名學生各2000元補助，由學校協調超商、自助餐或其他供餐業者以餐券、核撥現金等方式，確保學生停課不停餐。

台南市教育局每學期提供經濟弱勢學生免費午餐補助，寒暑假期間，則是針對低收入家庭學生，無論是否到校參加課輔或活動，均會提供午餐補助，至於中低收入戶學生若到校參加課輔及活動，學校也會提供免費午餐。不過，今年受疫情影響，暑期營隊、課輔全面停擺或延期，衝擊中低收入戶的弱勢學生午餐供應。

台南市長黃偉哲為此特別擴大暑期午餐補助至中低收入家庭學生，市預算經費增加到1560萬元。他說，市府除了配合中央發布各項紓困方案外，也希望透過對弱勢家庭學童暑期午餐補助的方式，減輕弱勢家庭的負擔。國民黨議員林美燕、曾培雅也媒合企業及民間團體，提供非低收、非中低收但學校判斷需要幫助的弱勢學童享用午餐。

教育局長鄭新輝表示，補助天數從暑假7月3日計算至8月27日，扣除例假日共補助40日、每餐50元，每名低收及中低收入學生各提供2000元補助。為方便學生取餐並減少戶外移動，學校將因地制宜，協調周邊超商、自助餐店或其他餐點供應業者，發給餐券、簽單或核撥現金方式提供給學生。

鄭新輝表示，學校也會與各區公所合作，建立「急困學生用餐問題三級協助機制」或轉介社福機構，共同協力解決學童用餐問題。