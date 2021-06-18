【旅遊經 洪書瑱報導】
澳門今(2021)年與全球同慶──6月18日可持續美食烹調日。澳門特別行政區政府旅遊局今年特別製作短片，讓大眾加深了解可持續美食烹調的意義，並關注澳門獨樹一幟的澳門土生菜這項獨特的美食文化，而喜歡澳門文化的民眾，也可以藉由影片了解何謂「澳門土生菜」！什麼是澳門土生菜？澳門土生菜揉合了中國菜與葡萄牙菜的烹調特色，加上來自非洲、印度及東南亞等地的配料口味，歷經數百年演變而成，反映出澳門城市本身的獨特歷史。澳門致力推進「創意城市美食之都」工作計劃，而保存這份體現城市文化底蘊的土生葡人美食正是重點項目之一。其中，澳門土生菜資料庫於去(2020)年11月推出，提供一系列珍藏食譜、手稿、土生菜書籍及刊物等，讓四百多年的美食文化傳統得以傳揚。澳門土生葡人美食烹飪技藝於2012年已獲列入澳門非物質文化遺產名錄，並於上週入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。聯合國大會於2016年12月通過決議，把每年的6月18日定為國際可持續美食烹調日，藉此加深大眾認知，了解可持續美食烹調在推動落實聯合國《2030年可持續發展議程》進程中擔當的角色。澳門於2017年10月31日獲聯合國教科文組織評定為創意城市美食之都，並於翌年起每年參與推廣可持續美食烹調日。
澳門特在6月18日可持續美食烹調日，以「2021年可持續美食烹調日－傳承澳門土生菜」為題，邀請澳門旅遊局局長文綺華、澳門旅遊學院教學餐廳總廚李漢斯（Hans Lee Rasmussen）、兩位土生菜廚師Florita Alves和杜樂曦（Otilia Novo）以及多位年輕的廚藝學生分享對可持續美食烹調的看法，並就如何向下一代傳承分享澳門土生菜暢談見解。
而澳門土生菜大致的精神，來自尊重傳統，卻維持創新，卻能將一脈的文化血液，流傳保留至今，而形成一股飲食文化顯學，並展現出一份獨有又迷人的味道與蘊含！
相關影片於今(18)日推出，短片由澳門旅遊局與Macao News媒體攜手製作，相關影片可至澳門旅遊局網站觀看！
圖片、影片：澳門特別行政區政府旅遊局提供
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