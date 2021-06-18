【旅遊經 洪書瑱報導】

澳門今(2021)年與全球同慶──6月18日可持續美食烹調日。澳門特別行政區政府旅遊局今年特別製作短片，讓大眾加深了解可持續美食烹調的意義，並關注澳門獨樹一幟的澳門土生菜這項獨特的美食文化，而喜歡澳門文化的民眾，也可以藉由影片了解何謂「澳門土生菜」！什麼是澳門土生菜？澳門土生菜揉合了中國菜與葡萄牙菜的烹調特色，加上來自非洲、印度及東南亞等地的配料口味，歷經數百年演變而成，反映出澳門城市本身的獨特歷史。澳門致力推進「創意城市美食之都」工作計劃，而保存這份體現城市文化底蘊的土生葡人美食正是重點項目之一。其中，澳門土生菜資料庫於去(2020)年11月推出，提供一系列珍藏食譜、手稿、土生菜書籍及刊物等，讓四百多年的美食文化傳統得以傳揚。澳門土生葡人美食烹飪技藝於2012年已獲列入澳門非物質文化遺產名錄，並於上週入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。聯合國大會於2016年12月通過決議，把每年的6月18日定為國際可持續美食烹調日，藉此加深大眾認知，了解可持續美食烹調在推動落實聯合國《2030年可持續發展議程》進程中擔當的角色。澳門於2017年10月31日獲聯合國教科文組織評定為創意城市美食之都，並於翌年起每年參與推廣可持續美食烹調日。

澳門旅遊局局長文綺華分享對可持續美食烹調的看法及對澳門土生菜的展望 (圖片：澳門特別行政區政府旅遊局提供 )

澳門特在6月18日可持續美食烹調日，以「2021年可持續美食烹調日－傳承澳門土生菜」為題，邀請澳門旅遊局局長文綺華、澳門旅遊學院教學餐廳總廚李漢斯（Hans Lee Rasmussen）、兩位土生菜廚師Florita Alves和杜樂曦（Otilia Novo）以及多位年輕的廚藝學生分享對可持續美食烹調的看法，並就如何向下一代傳承分享澳門土生菜暢談見解。

而澳門土生菜大致的精神，來自尊重傳統，卻維持創新，卻能將一脈的文化血液，流傳保留至今，而形成一股飲食文化顯學，並展現出一份獨有又迷人的味道與蘊含！

相關影片於今(18)日推出，短片由澳門旅遊局與Macao News媒體攜手製作，相關影片可至澳門旅遊局網站觀看！

圖片、影片：澳門特別行政區政府旅遊局提供