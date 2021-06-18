根據聯合國難民署，儘管新型冠狀病毒疫情蔓延，全球逃離戰爭與迫害的人數在去年持續增加，流離失所的人數已超過8200萬人，比10年前高出一倍。

法新社報導，聯合國難民署最新報告顯示，全球流離失所的人數在2019年創下新高，2020年又比前一年多出約300萬人，世界各地約每100人就有1人被迫逃離家園。

這份報告凸顯出發生在像是敘利亞、阿富汗、索馬利亞與葉門等地的長年戰爭危機，讓人民持續逃離；而像是衣索比亞和莫三比克等地突然爆發的衝突，也讓流離失所的人數暴增。

聯合國難民署高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）告訴法新社，在疫情期間，「所有事情都停擺了，包括經濟，但是戰爭、衝突、暴力、歧視與迫害都沒有停，這種種因素讓人們繼續逃離家園」。

聯合國難民署發現，在2020年年底前，有多達8240 萬人成為難民、尋求庇護或在自己母國內流離失所，人數之多創下紀錄，比2011年的約4000萬人高出一倍多。

根據報告，全球流離失所的人當中，高達42%是18歲以下男孩和女孩。

格蘭迪說：「這麼多孩子生來就過著顛沛流離的生活，這個悲劇就應足以讓我們付出更多努力，來防範、終結衝突和暴力。」

2020年結束以前計有約2640萬人過著難民生活，其中包括570萬巴勒斯坦人。

2020年至少有164國因疫情關閉國界，其中半數以上國家對尋求庇護者和難民也沒有通融餘地。

土耳其收留約370萬名難民，居全球之冠；其次是哥倫比亞收留170萬人，巴基斯坦和烏干達各收容140萬人，德國收容120萬人。