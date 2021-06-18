全台高齡者開放施打疫苗，卻不斷傳出有人身體不適甚至猝死，已嚴重影響施打意願。高雄市議會國民黨團18日呼籲中央流行疫情指揮中心應提供數據與施打建議，讓地方政府調整如何接種，「講清楚」才能讓民眾放心。

國民黨團總召童燕珍表示，截至18日下午全台各地已有多起施打疫苗後死亡疑案，高雄也一度傳出有疑似個案，在新聞報導後，不僅影響民眾施打意願，無形間也增加民眾恐慌，目前已有不少地方傳出長者的施打率下降。

童燕珍認為，中央流行疫情指揮中心應說清楚，施打疫苗可能的副作用與風險，尤其有哪些是可能的高風險族群，都應該讓民眾了解；同時也要提供數據與施打建議，讓地方政府調整施打方式，民眾才能放心接種疫苗。

高雄市議員黃紹庭則以英國官方報告數據質疑，台灣打AZ疫苗的死亡率遠高於英國，為何會有如此大的差異？中央流行疫情指揮中心應盡快釐清高齡長輩施打後猝死案例，並公告關聯性，透過科學性數據消除民眾恐慌。